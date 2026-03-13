Руни высказался о будущем Кэррика в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о будущем главного тренера «красных дьяволов» Майкла Кэррика, чей контракт рассчитан до конца сезона.

«Я думаю, что если «Манчестер Юнайтед» попадёт в Лигу чемпионов, то Кэррик должен получить эту должность. Майкл вполне может претендовать на данное место, если клуб будет искать нового тренера. Но я думаю, что он определённо в числе главных претендентов», — сказал Руни в подкасте Stick to Football на YouTube-канале The Overlap.

Манкунианцы объявили о назначении 44-летнего специалиста 13 января. Под его руководством «Манчестер Юнайтед» одержал шесть побед в восьми матчах во всех турнирах.

