«Арсенал» начал переговоры о переходе игрока «Лейпцига» стоимостью € 60-70 млн — L'Equipe

«Арсенал» начал переговоры о приобретении центрального защитника «РБ Лейпциг» Кастелло Люкеба. Французский футболист собирается покинуть немецкий клуб после трёх сезонов в нём. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, «быки» хотят выручить с трансфера 23-летнего игрока € 60-70 млн. Скаут «Арсенала» наблюдал за Люкеба во время матча Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (2:2), состоявшегося 21 февраля. Защитник хотел бы продолжить карьеру в чемпионате Англии или Испании.

В нынешнем сезоне Люкеба принял участие в 23 встречах во всех турнирах, в которых отметился голом и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

