Глушенков высказался о перспективах «Зенита» в борьбе за чемпионство и назвал конкурентов

Форвард «Зенита» Максим Глушенков высказался о перспективах команды в борьбе за чемпионство РПЛ, а также назвал главных конкурентов сине-бело-голубых.

«Отставание в одно очко – это рабочий момент 100%. Во-первых, осень могла нас как убрать из этой гонки, так и вернуть нас в неё. Получилось, что мы вернулись в эту гонку. А дальше, по весне, будет очень тяжело. Я думаю, что первые четыре тура решат всё.

По турнирной таблице главный соперник – «Краснодар», а так… топ-5 команд. Нам ещё с ними играть», — сказал Глушенков в интервью на «Зенит ТВ».

После 20 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка. В топ-5 также входят «Локомотив» (41 очко), ЦСКА (36) и «Балтика» (36).