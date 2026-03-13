Скидки
Главная Футбол Новости

Генк — Фрайбург, результат матча 12 марта 2026, счет 1:0, первый матч 1/8 финала Лиги Европы 2025/2026

«Фрайбург» проиграл «Генку» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Комментарии

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались бельгийский «Генк» и немецкий «Фрайбург». Игра проходила на стадионе «Сегека Арена» (Генк, Бельгия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Крис Кавана. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
12 марта 2026, четверг. 23:00 МСК
Генк
Генк, Бельгия
Окончен
1 : 0
Фрайбург
Фрайбург, Германия
1:0 Эль-Уахди – 24'    

Первый гол во встрече забил полузащитник гостей Йохан Манзамби на восьмой минуте, но мяч был отменён после вмешательства VAR. Счёт в матче открыл защитник хозяев поля Закария Эль-Уахди на 24-й минуте.

Вторая встреча между «Фрайбургом» и «Генком» состоится 19 марта. Игра пройдёт на стадионе «Европа-Парк» во Фрайбурге-им-Брайсгау.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная сетка Лиги Европы сезона-2025/2026
