Результаты матчей Лиги Европы — 2025/2026 по футболу на 12 марта

12 марта состоялись восемь первых матчей 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч Лиги Европы 12 марта:

«Болонья» – «Рома» – 1:1;

«Лилль» – «Астон Вилла» – 0:1;

«Панатинаикос» – «Бетис» – 1:0;

«Штутгарт» – «Порту» – 1:2;

«Сельта» – «Лион» – 1:1;

«Генк» – «Фрайбург» – 1:0;

«Ференцварош» – «Брага» – 2:0;

«Ноттингем Форест» – «Мидтьюлланн» – 0:1.

Ответные встречи 1/8 финала турнира состоятся 19 марта.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.