Сборная Ирана сделала заявление после слов Трампа о нежелательности её участия на ЧМ

Пресс-служба сборной Ирана выпустила заявление после слов президента США Дональда Трампа, высказавшегося о неуместности её участия на чемпионате мира 2026 года, поскольку безопасности иранской национальной команды может грозить опасность.

«Чемпионат мира — это историческое событие международного масштаба, и его организатором является ФИФА, а не какая-либо отдельная страна. Сборная Ирана также квалифицировалась на этот турнир с полным правом и благодаря последовательным победам, став одной из первых команд, попавших на этот великий турнир.

Конечно, никто не может исключить сборную Ирана из чемпионата мира. Скорее, следует исключить страну, которая просто носит титул «хозяйки», но не имеет возможности обеспечить безопасность команд, участвующих в этом мероприятии», — написано в заявлении сборной Ирана в аккаунте в социальной сети.

