«Кристал Пэлас» не смог обыграть кипрский АЕК в первом матче 1/8 финала Лиги конференций

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречались английский «Кристал Пэлас» и кипрский АЕК. Игра проходила на стадионе «Селхерст Парк» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Игор Паяч. Матч закончился вничью со счётом 0:0.

Команды не открыли счёт по ходу встречи.

Второй матч между кипрским АЕКом и лондонским «Кристал Пэлас» состоится в следующий четверг, 19 марта. Игра пройдёт на стадионе «АЕК-Арена» на Кипре в Ларнаке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги конференций пройдёт на стадионе «Лейпциг» в одноимённом городе. Решающий матч соревнования состоится 27 мая 2026 года.