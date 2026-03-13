Скидки
Сельта — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Кристал Пэлас — АЕК Ларнака, результат матча 12 марта 2026, счет 0:0, первый матч 1/8 финала Лиги конференций 2025/2026

«Кристал Пэлас» не смог обыграть кипрский АЕК в первом матче 1/8 финала Лиги конференций
Комментарии

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречались английский «Кристал Пэлас» и кипрский АЕК. Игра проходила на стадионе «Селхерст Парк» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Игор Паяч. Матч закончился вничью со счётом 0:0.

Лига конференций . 1/8 финала. 1-й матч
12 марта 2026, четверг. 23:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Окончен
0 : 0
АЕК Ларнака
Ларнака, Кипр

Команды не открыли счёт по ходу встречи.

Второй матч между кипрским АЕКом и лондонским «Кристал Пэлас» состоится в следующий четверг, 19 марта. Игра пройдёт на стадионе «АЕК-Арена» на Кипре в Ларнаке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги конференций пройдёт на стадионе «Лейпциг» в одноимённом городе. Решающий матч соревнования состоится 27 мая 2026 года.

Календарь плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026
