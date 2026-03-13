Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фиорентина — Ракув, результат матча 12 марта 2026, счет 2:1, 1/8 финала Лиги конференций 2025/2026

«Фиорентина» вырвала победу на 90+3-й минуте матча с «Ракувом» в Лиге конференций
Комментарии

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречались «Фиорентина» и «Ракув». Игра проходила на стадионе «Артемио Франки». В качестве главного арбитра встречи выступил Георги Кабаков. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «фиалок». В прямом эфире игру показывал сервис Okko. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Лига конференций . 1/8 финала. 1-й матч
12 марта 2026, четверг. 23:00 МСК
Фиорентина
Фиорентино, Италия
Окончен
2 : 1
Ракув
Ченстохова, Польша
0:1 Брёут Брунес – 60'     1:1 Ндур – 62'     2:1 Гудмундссон – 90+3'    

На 60-й минуте счёт открыл нападающий «Ракува» Джонатан Брёут Брунес. Через две минуты полузащитник Шер Ндур восстановил равновесие. На 90+3-й минуте нападающий Альберт Гудмундссон забил победный мяч «Фиорентины», реализовав 11-метровый удар.

Второй матч между «Ракувом» и «Фиорентиной» состоится 19 марта. Игра пройдёт на стадионе «Ракув» в Ченстохове.

Календарь Лиги конференций сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026
Материалы по теме
10 топ-клубов, которые так и не выиграли Лигу чемпионов. Некоторые команды могут удивить!
10 топ-клубов, которые так и не выиграли Лигу чемпионов. Некоторые команды могут удивить!

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android