«Фиорентина» вырвала победу на 90+3-й минуте матча с «Ракувом» в Лиге конференций

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречались «Фиорентина» и «Ракув». Игра проходила на стадионе «Артемио Франки». В качестве главного арбитра встречи выступил Георги Кабаков. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «фиалок». В прямом эфире игру показывал сервис Okko. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

На 60-й минуте счёт открыл нападающий «Ракува» Джонатан Брёут Брунес. Через две минуты полузащитник Шер Ндур восстановил равновесие. На 90+3-й минуте нападающий Альберт Гудмундссон забил победный мяч «Фиорентины», реализовав 11-метровый удар.

Второй матч между «Ракувом» и «Фиорентиной» состоится 19 марта. Игра пройдёт на стадионе «Ракув» в Ченстохове.

