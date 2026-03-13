Скидки
Сельта — Лион, результат матча 12 марта 2026, счёт 1:1, 1/8 финала Лиги Европы 2025/2026

«Лион» в большинстве не смог победить «Сельту» в матче 1/8 финала ЛЕ, у Эндрика — гол
Комментарии

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Сельта» (Испания) и «Лион» (Франция). Игра прошла на стадионе «Абанка Балаидос» (Виго, Испания). В качестве главного арбитра выступил Эрик Ламбрехтс из Бельгии. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
12 марта 2026, четверг. 23:00 МСК
Сельта
Виго, Испания
Окончен
1 : 1
Лион
Лион, Франция
1:0 Руэда – 25'     1:1 Эндрик – 87'    
Удаления: Иглесиас – 55' / нет

Первый мяч во встрече забил защитник «Сельты» Хави Руэда на 25-й минуте. На 55-й минуте форвард хозяев Борха Иглесиас получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 87-й минуте полузащитник «Лиона» Эндрик забил ответный мяч, установив окончательный счёт в игре — 1:1.

В предыдущем раунде турнира «Сельта» по сумме двух встреч переиграла греческий ПАОК, а «Лион» попал в 1/8 финала напрямую, заняв первое место в группе на общем этапе.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Календарь плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026
