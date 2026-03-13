Скидки
Сельта — Олимпик Лион. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Лига конференций по футболу 2025/2026: результаты на 12 марта, календарь, таблица

Результаты матчей Лиги конференций — 2025/2026 по футболу на 12 марта
Комментарии

В четверг, 12 марта, состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч Лиги конференций 12 марта:

«Риека» – «Страсбург» – 1:2;
«АЗ Алкмар» – «Спарта» Прага – 2:1;
«Самсунспор» – «Райо Вальекано» – 1:3;
«Лех» Познань – «Шахтёр» – 1:3;
«Целе» – АЕК Афины – 0:4;
«Фиорентина» – «Ракув» – 2:1;
«Сигма Оломоуц» – «Майнц» – 0:0;
«Кристал Пэлас» – АЕК Ларнака – 0:0.

Действующим победителем Лиги конференций является лондонский «Челси». В прошлогоднем финале английская команда обыграла испанский «Бетис» (4:1).

Календарь Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги конференций сезона-2025/2026
10 топ-клубов, которые так и не выиграли Лигу чемпионов. Некоторые команды могут удивить!
