Главная Футбол Новости

«Я против таких списков». Радимов — о расширенном составе сборной России на матчи в марте

Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов остался недоволен расширенным списком сборной России на мартовские матчи. В расширенный состав вошли 40 футболистов.

— Я против таких списков, потому что считаю вызов в сборную России пиком, которого только может достигнуть футболист. Даже в расширенный список нужно заслужить попасть. Не так, что мы тебя вызвали – и ты уже где‑то на карандаше.

— А технические моменты, чтобы не разъехались?
— Можно позвонить и сказать, что мы тебя вызовем в случае форс‑мажора. Но список из 40 футболистов на два товарищеских матча не нужен, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 27 марта сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре, а 31-го числа российская национальная команда проведёт матч с Мали в Санкт‑Петербурге.

