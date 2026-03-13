«Уже датчане обыгрывают». Денис Казанский — о выступлении английских клубов в еврокубках

Телекомментатор Денис Казанский саркастически высказался о результатах клубов английской Премьер-лиги в еврокубках на текущей неделе после домашнего поражения «Ноттингем Форест» от датского «Мидтьюлланна» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Феерическое выступление представителей английской секции в континентальных соревнованиях по футболу, что характерно — с мячом.

Уже датчане обыгрывают… Причём второй раз этих зарвавшихся «лесников» из Ноттингема. Кореец Чхо из клуба с непростым написанием «Мидтьюлланн» лично и ответил на поставленный паспортом вопрос своим элегантным голом.

А вот Чхо! Как приговор футбольной недели англичанам», — написал Казанский в своём телеграм-канале.

Единственный гол во встрече «Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн» забил южнокорейский нападающий Чхо Кю Сун. В этом розыгрыше Лиги Европы команды уже встречались в Ноттингеме в матче 2-го тура группового этапа, победа осталась также за датчанами со счётом 3:2.

Ранее на этой неделе в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» уступил «Галатасараю» (0:1 в гостях), «Тоттенхэм» крупно проиграл «Атлетико» (2:5 в гостях), «Ньюкасл» упустил в концовке победу над «Барселоной» (1:1 дома), «Арсенал» ушёл от поражения в матче с «Байером» (1:1 в гостях), «Челси» крупно проиграл «ПСЖ» (2:5 в гостях), «Манчестер Сити» был разгромлен «Реалом» (0:3 в гостях). Единственную еврокубковую победу англичан за неделю оформила в Лиге Европы «Астон Вилла» (1:0 с «Лиллем» в гостях), в Лиге конференций «Кристал Пэлас» сыграл домашнюю ничью с кипрским АЕКом (0:0).

Видео: ПСВ переиграл «Ноттингем Форест» в товарищеском матче: