RFI назвало ошибку голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче с «Челси» в Лиге чемпионов

Французское издание Radio France Internationale (RFI) оценило игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (5:2).

«Матвей Сафонов в последнее время стал основным вратарём команды, однако на 28-й минуте допустил ошибку, приведшую к голу «Челси». Фернандес нашёл на правом фланге «Челси» оставшегося без опеки Гюсто, и французский защитник нанёс удар, который, по сути, Сафонов должен был отражать. На 39-й минуте россиянин реабилитировался, отбив удар Коула Палмера. Спустя всего 14 секунд Усман Дембеле вывел свою команду вперёд — 2:1»,- говорится в статье RFI.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В текущем сезоне воспитанник «Краснодара» провёл за французский клуб 14 матчей (1290 минут) во всех турнирах, пропустил в них 17 голов и пять раз сыграл «на ноль».