«Выглядит комично». Григорян назвал проблему «Спартака» при Карседо

Известный российский тренер Александр Григорян высказался об игре «Спартака» в первых матчах после зимней паузы.

«У Карседо пока что не получается сбалансировать игру в обороне «Спартака». Они пока слишком уязвимы на стандартах. При этом они говорят, что отрабатывают игру на них — это выглядит немного комично, — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» после зимнего перерыва обыграл в чемпионате страны «Сочи» (3:2) и «Акрон» (4:3).

В следующем туре чемпионата России «Спартак» встретится с «Зенитом». На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 35 очков.