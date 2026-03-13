Нападающий сборной Никарагуа поделился ожиданиями от матча со сборной России

Нападающий сборной Никарагуа и казахстанского «Улытау» Ариагнер Смит, выступавший ранее за московский «Велес», высказался о предстоящем товарищеском матче со сборной России.

«Наша страна растёт в футбольном отношении. Болельщики с каждым разом всё сильнее поддерживают сборную. Надеюсь, благодаря упорной работе мы продолжим совершенствоваться.

Игра со сборной России — больше не про результат, а скорее возможность приобрести ценный опыт для нас. Мы постараемся проделать хорошую работу на поле», – сказал Ариагнер Смит в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Сборная России проведёт товарищеский матч с Никарагуа 27 марта на стадионе «Краснодара».

Напомним, российская национальная команда отстранена от международных турниров ФИФА и УЕФА с 2022 года.