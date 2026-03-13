Форвард сборной Никарагуа рассказал, что партнёры по команде спрашивают у него о России

Нападающий сборной Никарагуа и казахстанского «Улытау» Ариагнер Смит, выступавший ранее за московский «Велес», рассказал, о чём спрашивают его партнёры по команде про Россию.

«Партнёры по сборной Никарагуа спрашивают, каков там футбол и насколько Россия примечательна в туристическом плане. Россия запомнилась мне красивой и привлекательной страной. У неё очень интересная история. Больше всего меня удивила стадионная инфраструктура. В футболе всё организовано на высоком уровне. Мне бы хотелось ещё раз побывать в России», – сказал Ариагнер Смит в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Сборная России проведёт товарищеский матч с Никарагуа 27 марта на стадионе «Краснодара».

Напомним, российская национальная команда отстранена от международных турниров ФИФА и УЕФА с 2022 года.