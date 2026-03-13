Нападающий сборной Никарагуа назвал российского футболиста, которого знает

Нападающий сборной Никарагуа и казахстанского «Улытау» Ариагнер Смит, выступавший ранее за московский «Велес», рассказал, знает ли каких-то футболистов, выступавших за национальную команду России.

«Сборная России — сильная команда с большой историей. Я немного знаю о современной команде, а из бывших футболистов хорошо помню Аршавина», – сказал Ариагнер Смит в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Сборная России проведёт товарищеский матч с Никарагуа 27 марта на стадионе «Озон Арена» в Краснодаре. С февраля 2022 года подопечные Валерия Карпина отстранены от международных турниров по политическим причинам.