Нападающий сборной Никарагуа назвал российского футболиста, которого знает

Комментарии

Нападающий сборной Никарагуа и казахстанского «Улытау» Ариагнер Смит, выступавший ранее за московский «Велес», рассказал, знает ли каких-то футболистов, выступавших за национальную команду России.

«Сборная России — сильная команда с большой историей. Я немного знаю о современной команде, а из бывших футболистов хорошо помню Аршавина», – сказал Ариагнер Смит в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Сборная России проведёт товарищеский матч с Никарагуа 27 марта на стадионе «Озон Арена» в Краснодаре. С февраля 2022 года подопечные Валерия Карпина отстранены от международных турниров по политическим причинам.

