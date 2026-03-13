Определены судейские назначения на матчи 24-го тура Первой лиги

Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 24-го тура Лиги Pari. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«СКА-Хабаровск» — «Родина»: Михаил Плиско (Ленинградская область) – Илья Довольнов (Тюмень), Никита Матиеску (Псков), резервный судья – Максим Скорочкин (Владивосток), инспектор –Андрей Комаров (Волгоград), делегат – Антон Воронцов (Москва).

«Спартак» Кострома — «Чайка»: Артур Сагдиев (Набережные Челны) – Евгений Синянский (Ярославль), Дмитрий Лысенко (Благовещенск), резервный судья – Артём Харин (Вологда), инспектор – Михаил Еровенко (Краснодар), делегат – Андрей Губарьков (Москва).

«КАМАЗ» — «Ротор»: Матвей Заика (Ростов-на-Дону) – Альмир Хатмуллин (Московская область), Вячеслав Охрименко (Майкоп), резервный судья – Владислав Харитонов (Казань), инспектор – Николай Левников (Сочи), делегат – Рубен Миранцев (Москва).

«Факел» — «Черноморец»: Данил Набока (Краснодар) – Андрей Пелых (Санкт-Петербург), Алексей Чаплыгин (Москва), резервный судья – Максим Суханов (Московская область), инспектор – Рудольф Исаков (Санкт-Петербург), делегат – Сергей Нечай (Новочеркасск).

«Урал» — «Арсенал»: Данил Каширин (Уфа) – Алексей Линкин (Воронеж), Арсений Новиков (Подольск), резервный судья – Александр Маюн (Челябинск), инспектор – Сергей Хральцов (Москва), делегат – Сергей Гуторенко (Зарайск).

«Волга» — «Челябинск»: Антон Сидорин (Москва) – Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), Степан Щербаков (Омск), резервный судья – Ян Марушко (Самара), инспектор – Ринат Деушев (Москва), делегат – Иван Егоров (Москва).

«Уфа» — «Сокол»: Алексей Лапатухин (Москва) – Михаил Шпильфогель (Ленинградская область), Руслан Шекемов (Нальчик), резервный судья –Артем Катайкин (Самара), инспектор – Игорь Писанко (Новосибирск), делегат – Юрий Кузнецов (Москва).

«Шинник» — «Енисей»: Ефим Рубцов (Санкт-Петербург) – Дмитрий Семенов (Петрозаводск), Денис Мирошник (Ставрополь), резервный судья – Данила Цурков (Москва), инспектор – Михаил Ходырев (Москва), делегат – Пётр Петухов (Москва).

«Торпедо» — «Нефтехимик»: Ярослав Хромей (Воронеж) – Александр Павлов (Саратов), Евгений Булатов (Каменск-Уральский), резервный судья – Кирилл Гарафутдинов (Москва), инспектор – Сергей Романов (Новосибирск), делегат – Андрей Губарьков (Москва).