Расписание матчей 26-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Комментарии

Сегодня, 13 марта, матчем «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Санкт-Паули» стартует 26-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 26-го тура Бундеслиги (время — московское)

13 марта, пятница:

22:30. «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Санкт-Паули».

14 марта, суббота:

17:30. «Хоффенхайм» — «Вольфсбург»;
17:30. «Айнтрахт» — «Хайденхайм»;
17:30. «Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург»;
17:30. «Байер» — «Бавария»;
20:30. «Гамбург» — «Кёльн».

15 марта, воскресенье:

17:30. «Вердер» — «Майнц»;
19:30. «Фрайбург» — «Унион»;
21:30. «Штутгарт» — «РБ Лейпциг».

Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набрав 66 очков за 25 матчей.

