Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 13 марта

Сегодня, 13 марта, состоится один матч в 21-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 13 марта (время московское):

19:30. «Динамо» Махачкала — «Оренбург».

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 43 очка после 20 туров. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 42 очка после 20 встреч. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 41 очком. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Пари НН» (17).