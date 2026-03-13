Расписание матчей 21-го тура чемпионата России по футболу сезона-2025/2026

Сегодня, 13 марта, матчем «Динамо» Махачкала — «Оренбург» откроется 21-й тур Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 21-го тура Российской Премьер-Лиги
Пятница, 13 марта:
19:30. «Динамо» Махачкала – «Оренбург».
Суббота, 14 марта:
13:45. «Сочи» – «Краснодар»;
16:00. «Зенит» – «Спартак» Москва;
18:15. «Ростов» – «Динамо» Москва;
20:30. «Балтика» – ЦСКА.
Воскресенье, 15 марта:
14:00. «Акрон» – «Ахмат»;
16:30. «Пари Нижний Новгород» – «Крылья Советов»;
19:00. «Рубин» – «Локомотив».
Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар» (43), второе — «Зенит» (42). Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (41).