Расписание матчей 29-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 13 марта, матчем «Торино» — «Парма» стартует 29-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 29-го тура Серии А (время московское)
13 марта, пятница:
22:45. «Торино» — «Парма».
14 марта, суббота:
17:00. «Интер» — «Аталанта»;
20:00. «Наполи» — «Лечче»;
22:45. «Удинезе» — «Ювентус».
15 марта, воскресенье:
14:30. «Верона» — «Дженоа»;
17:00. «Сассуоло» — «Болонья»;
17:00. «Пиза» — «Кальяри»;
20:00. «Комо» — «Рома»;
22:45. «Лацио» — «Милан».
16 марта, понедельник:
22:45. «Кремонезе» — «Фиорентина».
Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», набрав 67 очков за 28 матчей.