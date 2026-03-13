Расписание матчей 29-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 13 марта, матчем «Торино» — «Парма» стартует 29-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 29-го тура Серии А (время московское)

13 марта, пятница:

22:45. «Торино» — «Парма».

14 марта, суббота:

17:00. «Интер» — «Аталанта»;

20:00. «Наполи» — «Лечче»;

22:45. «Удинезе» — «Ювентус».

15 марта, воскресенье:

14:30. «Верона» — «Дженоа»;

17:00. «Сассуоло» — «Болонья»;

17:00. «Пиза» — «Кальяри»;

20:00. «Комо» — «Рома»;

22:45. «Лацио» — «Милан».

16 марта, понедельник:

22:45. «Кремонезе» — «Фиорентина».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», набрав 67 очков за 28 матчей.