«Это сказка». В Норвегии отреагировали на выступления «Будё-Глимт» в Лиге чемпионов

Норвежский журналист издания NRK Ян Петтер Сальведт высказался о турнирном пути «Будё-Глимт» в Лиге чемпионов. 11 марта клуб обыграл «Спортинг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0).

«Сейчас в Норвегии царит настоящая футбольная эйфория. Национальная сборная мчится к своему первому чемпионату мира с 1998 года, а «Будё-Глимт» — к четвертьфиналу Лиги чемпионов. Сейчас у нас нет слов. Это уже сказка, но я думаю, что до конца ещё далеко.

Чтобы не попасть в четвертьфинал, команде нужно провалиться. И я думаю, что «Арсенал» совсем не ждёт этих матчей. Я не думаю, что «Будё-Глимт» сможет выиграть всё. Но быть в числе восьми лучших команд Европы — это уже невероятно. И сейчас я даже думаю, что они могут выйти в полуфинал. Это должно стать вдохновением для всех команд в Европе. Всё действительно возможно. И «Будё-Глимт» тому доказательство», — сказал Сальведт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.