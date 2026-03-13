Скидки
«Это сказка». В Норвегии отреагировали на выступления «Будё-Глимт» в Лиге чемпионов

Норвежский журналист издания NRK Ян Петтер Сальведт высказался о турнирном пути «Будё-Глимт» в Лиге чемпионов. 11 марта клуб обыграл «Спортинг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 0
Спортинг
Лиссабон, Португалия
1:0 Брунстад – 32'     2:0 Бломберг – 45+1'     3:0 Хёг – 71'    

«Сейчас в Норвегии царит настоящая футбольная эйфория. Национальная сборная мчится к своему первому чемпионату мира с 1998 года, а «Будё-Глимт» — к четвертьфиналу Лиги чемпионов. Сейчас у нас нет слов. Это уже сказка, но я думаю, что до конца ещё далеко.

Чтобы не попасть в четвертьфинал, команде нужно провалиться. И я думаю, что «Арсенал» совсем не ждёт этих матчей. Я не думаю, что «Будё-Глимт» сможет выиграть всё. Но быть в числе восьми лучших команд Европы — это уже невероятно. И сейчас я даже думаю, что они могут выйти в полуфинал. Это должно стать вдохновением для всех команд в Европе. Всё действительно возможно. И «Будё-Глимт» тому доказательство», — сказал Сальведт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

