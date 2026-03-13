Скидки
Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
22:45 Мск
Расписание матчей 26-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Комментарии

Сегодня, 13 марта, матчем «Марсель» — «Осер» стартует 26-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 26-го тура Лиги 1 (время московское)

13 марта, пятница:

22:45. «Марсель» — «Осер».

14 марта, суббота:

19:00. «Лорьян» — «Ланс»;
21:00. «Анже» — «Ницца»;
23:05. «Монако» — «Брест».

15 марта, воскресенье:

17:00. «Страсбург» — «Париж»;
19:15. «Метц» — «Тулуза»;
19:15. «Гавр» — «Лион»;
22:45. «Ренн» — «Лилль».

Матч «Пари Сен-Жермен» — «Нант» перенесён.

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Пари Сен-Жермен». Команда набрала 57 очков за 25 матчей.

