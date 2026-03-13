Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Динамо Махачкала — Оренбург: прямая онлайн-трансляция матча 21-го тура РПЛ начнётся в 19:30 мск 13 марта 2026 года

«Динамо» Мх — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча 21-го тура РПЛ начнётся в 19:30 мск
Комментарии

Сегодня, 13 марта, состоится матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и «Оренбург». Команды сыграют на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
13 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Махачкалинское «Динамо» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 18 очков. «Оренбург» — 13-й (18).

Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (43), на втором месте располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 42 очка после 20 встреч. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 41 очком.

Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Топ-события пятницы: РПЛ, яркий хоккей, теннис, Кубок мира по биатлону и баскетбол
Топ-события пятницы: РПЛ, яркий хоккей, теннис, Кубок мира по биатлону и баскетбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android