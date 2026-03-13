«Динамо» Мх — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча 21-го тура РПЛ начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 13 марта, состоится матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и «Оренбург». Команды сыграют на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Махачкалинское «Динамо» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 18 очков. «Оренбург» — 13-й (18).

Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (43), на втором месте располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 42 очка после 20 встреч. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 41 очком.