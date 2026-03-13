Скидки
Футбол

Определён лидер 20-го тура РПЛ по набранным xG

Определён лидер 20-го тура РПЛ по набранным xG
Комментарии

Московский «Спартак» стал лидером 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по показателю xG (ожидаемые голы) — 3,23. Красно-белые обыграли «Акрон» со счётом 4:3. При этом xG тольяттинцев равняется 1,68. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18'     1:1 Солари – 23'     2:1 Ву – 41'     3:1 Мартинс – 45+2'     3:2 Беншимол – 57'     3:3 Болдырев – 62'     4:3 Маркиньос – 88'    

Больше 2 xG набрали также московское «Динамо» (2,91), разгромившее ЦСКА (4:1), и «Ростов» (2,51), сыгравший вничью с «Балтикой» (1:1).

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 43 очка после 20 туров. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 42 очка после 20 встреч. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 41 очком.

