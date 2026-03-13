Определён лидер 20-го тура РПЛ по набранным xG

Московский «Спартак» стал лидером 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по показателю xG (ожидаемые голы) — 3,23. Красно-белые обыграли «Акрон» со счётом 4:3. При этом xG тольяттинцев равняется 1,68. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

Больше 2 xG набрали также московское «Динамо» (2,91), разгромившее ЦСКА (4:1), и «Ростов» (2,51), сыгравший вничью с «Балтикой» (1:1).

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 43 очка после 20 туров. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 42 очка после 20 встреч. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 41 очком.