«Боруссия» представила форму, посвящённую 100-летию стадиона «Роте Эрде» в Дортмунде

Немецкая «Боруссия» Дортмунд на официальном сайте презентовала форму, посвящённую 100-летию стадиона «Роте Эрде».

«В честь 100-летия стадиона «Роте Эрде» дортмундская «Боруссия» представляет эксклюзивную специальную форму. В ней основной состав выйдет на поле в домашнем матче с «Гамбургом» (21 марта). Женская команда также сыграет в этой форме в матче с «Реклингхаусеном» (22 марта), как и легенды «Боруссии» — в матче с лиссабонской «Бенфикой» (25 марта).

Дизайн формы включает ключевые элементы стадиона, которые сохранились до наших дней и продолжают формировать уникальную атмосферу этой исторической арены. Узор на лицевой стороне вдохновлен двумя входными воротами стадиона — и в особенности его характерными марафонскими воротами.

Рукава, воротник и элементы оформления отсылают к характерной беговой дорожке, которая окружает футбольное поле и на протяжении десятилетий была неотъемлемой частью спортивных событий, происходивших на стадионе. Цветовая гамма и стилистика логотипа «Боруссии» вдохновлены стенами из песчаника, которые обрамляют стадион с момента его открытия в 1926 году. На спине футболки размещена надпись 100 Jahre Stadion Rote Erde («100 лет стадиону «Роте Эрде»), — написано в сообщении клуба.