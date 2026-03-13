Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Боруссия» представила форму, посвящённую 100-летию стадиона «Роте Эрде» в Дортмунде

«Боруссия» представила форму, посвящённую 100-летию стадиона «Роте Эрде» в Дортмунде
Комментарии

Немецкая «Боруссия» Дортмунд на официальном сайте презентовала форму, посвящённую 100-летию стадиона «Роте Эрде».

«В честь 100-летия стадиона «Роте Эрде» дортмундская «Боруссия» представляет эксклюзивную специальную форму. В ней основной состав выйдет на поле в домашнем матче с «Гамбургом» (21 марта). Женская команда также сыграет в этой форме в матче с «Реклингхаусеном» (22 марта), как и легенды «Боруссии» — в матче с лиссабонской «Бенфикой» (25 марта).

Дизайн формы включает ключевые элементы стадиона, которые сохранились до наших дней и продолжают формировать уникальную атмосферу этой исторической арены. Узор на лицевой стороне вдохновлен двумя входными воротами стадиона — и в особенности его характерными марафонскими воротами.

Рукава, воротник и элементы оформления отсылают к характерной беговой дорожке, которая окружает футбольное поле и на протяжении десятилетий была неотъемлемой частью спортивных событий, происходивших на стадионе. Цветовая гамма и стилистика логотипа «Боруссии» вдохновлены стенами из песчаника, которые обрамляют стадион с момента его открытия в 1926 году. На спине футболки размещена надпись 100 Jahre Stadion Rote Erde («100 лет стадиону «Роте Эрде»), — написано в сообщении клуба.

Материалы по теме
Официально
«Боруссия» до 2030 года продлила контракт с игроком, которым интересовались «Челси» и «МЮ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android