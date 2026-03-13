Скидки
Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Расписание матчей 28-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Комментарии

Сегодня, 13 марта, матчем «Алавес» — «Вильярреал» стартует 28-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 28-го тура чемпионата Испании (время московское)

13 марта, пятница:

23:00. «Алавес» — «Вильярреал».

14 марта, суббота:

16:00. «Жирона» – «Атлетик» Бильбао;
18:15. «Атлетико» Мадрид – «Хетафе»;
20:30. «Овьедо» – «Валенсия»;
23:00. «Реал» Мадрид – «Эльче».

15 марта, воскресенье:

16:00. «Мальорка» – «Эспаньол»;
18:15. «Барселона» – «Севилья»;
20:30. «Бетис» – «Сельта»;
23:00. «Реал Сосьедад» – «Осасуна».

16 марта, понедельник:

23:00. «Райо Вальекано» – «Леванте».

Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона», набрав 67 очков за 27 матчей.

Календарь матчей Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
