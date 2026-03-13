Расписание матчей 28-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 13 марта, матчем «Алавес» — «Вильярреал» стартует 28-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 28-го тура чемпионата Испании (время московское)
13 марта, пятница:
23:00. «Алавес» — «Вильярреал».
14 марта, суббота:
16:00. «Жирона» – «Атлетик» Бильбао;
18:15. «Атлетико» Мадрид – «Хетафе»;
20:30. «Овьедо» – «Валенсия»;
23:00. «Реал» Мадрид – «Эльче».
15 марта, воскресенье:
16:00. «Мальорка» – «Эспаньол»;
18:15. «Барселона» – «Севилья»;
20:30. «Бетис» – «Сельта»;
23:00. «Реал Сосьедад» – «Осасуна».
16 марта, понедельник:
23:00. «Райо Вальекано» – «Леванте».
Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона», набрав 67 очков за 27 матчей.