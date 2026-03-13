Скидки
Главная Футбол Новости

Победа «Мидтьюлланна» над «Ноттингем Форест» — в видеообзоре матча Лиги Европы

Комментарии

Накануне, 12 марта, состоялся первый матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались английский «Ноттингем Форест» и датский «Мидтьюлланн». Игра проходила на стадионе «Сити Граунд» (Ноттингем, Англия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Раде Обренович. Игра закончилась победой гостей со счётом 1:0.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
12 марта 2026, четверг. 23:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Окончен
0 : 1
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
0:1 Сун – 80'    

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Счёт в матче открыл Чхо Кю Сун. Корейский нападающий датской команды отличился в конце встречи, на 81-й минуте.

Ответный матч между «Мидтьюлланном» и «Ноттингем Форест» состоится 19 марта. Игра пройдёт на стадионе «МСХ Арена» в датском Хернинге.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная сетка Лиги Европы сезона-2025/2026
