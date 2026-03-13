Маурицио Сарри может покинуть «Лацио» — Скира

Итальянский «Лацио» может расторгнуть контракт с главным тренером Маурицио Сарри. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

«Будущее Маурицио Сарри на тренерском мостике «Лацио» в следующем сезоне находится под вопросом. Отношения между тренером и руководством клуба испортились, и летом стороны могут расстаться, несмотря на действующий контракт, рассчитанный до 2028 года (€ 2,5 млн в год плюс бонусы)», — написал Скира.

«Лацио» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2025/2026. Команда набрала 37 очков за 28 матчей. На первой строчке располагается «Интер» (67).