Главная Футбол Новости

«Нахрена Мбаппе ко мне запихался?» Оксана Самойлова высказалась о скандале с футболистом

«Нахрена Мбаппе ко мне запихался?» Оксана Самойлова высказалась о скандале с футболистом
Комментарии

Российская модель и блогер Оксана Самойлова прокомментировала скандальный инцидент с известным футболистом Килианом Мбаппе. Девушка столкнулась с форвардом «Реала» на выходе из отеля в Париже. Мбаппе толкнул Самойлову плечом, пытаясь пройти мимо неё. За этот лёгкий толчок Килиана осудили испанские болельщики в соцсетях. Также в эпатажной форме в защиту Самойловой высказался её муж — рэпер Джиган.

«Теперь обещанная история, как я попала в замес с Мбаппе… Я просто не знаю, как я там оказалась и как я умудряюсь создавать себе новости и проблемы на ровном месте.

Обычный день, я в обычной одежде между мероприятиями решила пойти поужинать в кафешке возле нашего отеля. Захожу в свой отсек [крутящейся двери отеля]… Внимание, я шла первой! И вижу на улице огромное количество прессы. Но её всегда там много, поэтому я сначала даже внимания не обратила. Прокручивается дверь, я выхожу – они начинают так жёстко фотографировать, кольцом смыкаются вокруг нас… Ну, это уже потом я поняла, что это были «мы» (улыбается). И все начинают кричать: «Килиан, Килиан» (смеётся). Клянусь, я даже не поняла, кто это, – где-то сбоку пробежала синяя курточка. Я узнала, кто это, только на следующий день из новостей.

Я даже не почувствовала, что он меня толкнул. Потому что вообще он меня не толкнул, а просто чуть-чуть подзадел плечом. Но в моменте я даже не поняла, что это было. А на следующий день из новостей я узнаю, что это был Мбаппе. И что все жёстко форсят эту историю. Я даже сейчас не понимаю, почему она так сильно расходится. Наверное, потому что это Мбаппе, он типа великий футболист, всё такое. Ну и почему вообще столько движухи и шума вокруг этого. Просто абсолютно случайное стечение обстоятельств. Но это было смешно – оказаться в нужном месте в нужное время.

Единственный вопрос у меня: нахрена зашел в мой крутящийся отсек [двери]? Не мог подождать следующего? Я бы спокойно вышла и отошла в сторону. Он бы вышел, и всё было бы нормально. Нахрена он ко мне запихался? Вот у меня единственная предъява. Вот такая смешная история», – сказала Самойлова на видео в своём телеграм-канале.

Мбаппе толкнул Самойлову. Видео:

«Набил бы ему морду». Рэпер Джиган — об инциденте жены с Мбаппе
