Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой поделился совместным фото с Фрэнсисом Кахигао

Александр Мостовой поделился совместным фото с Фрэнсисом Кахигао
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой выложил в своём телеграм-канале совместное фото со спортивным директором красно-белых Фрэнсисом Кахигао. Снимок Мостовой подписал «встреча старых amigos (приятели с испанского. — Прим. «Чемпионата»)».

Пост спортивного директора московского «Спартака» Кахигао занимает с января 2025 года. Ранее специалист работал скаутом лондонского «Арсенала» и участвовал в трансферах Сеска Фабрегаса, Робина ван Перси, Санти Касорлы и Микеля Артеты, который сейчас возглавляет «канониров».

Также Кахигао трудился техническим директором сборной Чили и глобальным директором по рекрутингу и стратегии в «Галатасарае».

Материалы по теме
Мостовой: кто бы мог представить, что «Реал» обыграет «Сити» со счётом 3:0?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android