Александр Мостовой поделился совместным фото с Фрэнсисом Кахигао

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой выложил в своём телеграм-канале совместное фото со спортивным директором красно-белых Фрэнсисом Кахигао. Снимок Мостовой подписал «встреча старых amigos (приятели с испанского. — Прим. «Чемпионата»)».

Пост спортивного директора московского «Спартака» Кахигао занимает с января 2025 года. Ранее специалист работал скаутом лондонского «Арсенала» и участвовал в трансферах Сеска Фабрегаса, Робина ван Перси, Санти Касорлы и Микеля Артеты, который сейчас возглавляет «канониров».

Также Кахигао трудился техническим директором сборной Чили и глобальным директором по рекрутингу и стратегии в «Галатасарае».