Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Было приятно наблюдать». Унаи Эмери — о победе «Астон Виллы» в матче ЛЕ с «Лиллем»

«Было приятно наблюдать». Унаи Эмери — о победе «Астон Виллы» в матче ЛЕ с «Лиллем»
Комментарии

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с французским «Лиллем» (1:0).

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
12 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Лилль
Лилль, Франция
Окончен
0 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Уоткинс – 61'    

«Начали матч таким образом, чтобы лучше понять тактическую задумку «Лилля». В первом тайме игра была равной. Потом, думаю, мы стали чуть доминировать, особенно во владении на чужой половине поля.

Уоткинс хорошо работает, последовательно выполняет свои задачи. Надо, чтобы и другие от него не отставали. Сейчас очень важно, что нам удался такой серьёзный матч. Старались реализовать свой план на игру, было приятно наблюдать», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

