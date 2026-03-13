«Было приятно наблюдать». Унаи Эмери — о победе «Астон Виллы» в матче ЛЕ с «Лиллем»

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с французским «Лиллем» (1:0).

«Начали матч таким образом, чтобы лучше понять тактическую задумку «Лилля». В первом тайме игра была равной. Потом, думаю, мы стали чуть доминировать, особенно во владении на чужой половине поля.

Уоткинс хорошо работает, последовательно выполняет свои задачи. Надо, чтобы и другие от него не отставали. Сейчас очень важно, что нам удался такой серьёзный матч. Старались реализовать свой план на игру, было приятно наблюдать», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.