Защитник «Астон Виллы» Конса оценил важность победы в матче 1/8 финала ЛЕ с «Лиллем»

Защитник английской «Астон Виллы» Эзри Конса прокомментировал победу в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с французским «Лиллем» (1:0).

«Нам очень нужна была эта победа. В последние месяцы дела складывались не лучшим образом, но сегодня мы показали, кем мы являемся.

Здесь непросто играть. Уже приезжали сюда несколько лет назад, так что отлично всё представляли. Трибуны мощно поддерживают свою команду. Но мы хорошо играли в обороне, не пропустили. Это самое важное перед ответным матчем. Но расслабляться не стоит. Надо ещё завершить начатое.

После перерыва игра стала более открытой. Они чуть больше прессинговали, оставляя зазоры в средней линии, чем мы и воспользовались. Создали несколько моментов, которыми могли бы распорядиться лучше. Но мы победили, и это самое главное», — приводит слова Консы официальный сайт УЕФА.