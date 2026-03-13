Скидки
Орлов упрекнул «Зенит» в непрофессионализме

Орлов упрекнул «Зенит» в непрофессионализме
Комментарии

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов обвинил «Зенит» в непрофессионализме по итогам матча 20-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом». Петербуржцы проиграли со счетом 1:2.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 12'     1:1 Ценов – 62'     2:1 Болотов – 85'    

— «Зенит» просто остановился. Он же мог выиграть, игра давалась. Пенальти первый незабитый… Но всё равно забили мяч! Джон Джон выдал великолепный пас. Но потом холод и всё прочее… Но ничем нельзя объяснить непрофессионализм, который «Зенит» проявил в этом матче. Это непрофессионально — так отдавать очки. Хотя «Оренбург» — молодцы. Бежали, разыгрывали.

«Зениту» повезло, конечно, что и «Краснодар» замёрз. Очень похожая ситуация на «Зенит». За счёт старательности «Рубина» проиграл «Краснодар», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

