Орлов упрекнул «Зенит» в непрофессионализме

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов обвинил «Зенит» в непрофессионализме по итогам матча 20-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом». Петербуржцы проиграли со счетом 1:2.

— «Зенит» просто остановился. Он же мог выиграть, игра давалась. Пенальти первый незабитый… Но всё равно забили мяч! Джон Джон выдал великолепный пас. Но потом холод и всё прочее… Но ничем нельзя объяснить непрофессионализм, который «Зенит» проявил в этом матче. Это непрофессионально — так отдавать очки. Хотя «Оренбург» — молодцы. Бежали, разыгрывали.

«Зениту» повезло, конечно, что и «Краснодар» замёрз. Очень похожая ситуация на «Зенит». За счёт старательности «Рубина» проиграл «Краснодар», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».