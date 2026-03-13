Скидки
Главная Футбол Новости

Витор Перейра прокомментировал поражение «Ноттингем Форест» от «Мидтьюлланна» в ЛЕ

Витор Перейра прокомментировал поражение «Ноттингем Форест» от «Мидтьюлланна» в ЛЕ
Комментарии

Главный тренер английского «Ноттингем Форест» Витор Перейра высказался о поражении в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с датским «Мидтьюлланном» (0:1). Единственный гол во встрече забил нападающий «Мидтьюлланна» Чхо Кю Сун на 80-й минуте.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
12 марта 2026, четверг. 23:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Окончен
0 : 1
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
0:1 Сун – 80'    

«То, что мы показали на поле, было достаточно для трёх-четырёх голов. Но если создаёшь моменты и не реализуешь их, то в какой-то момент может забить и соперник. Он так и сделал.

Конечно, мы хотим создавать моменты и забивать, если это возможно. Время ещё есть. Верю, что с таким настроем можем победить в гостях», — приводит слова Перейры официальный сайт УЕФА.

