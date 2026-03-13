Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Кристал Пэлас» Гласнер объяснил, почему не удалось обыграть кипрский АЕК

Тренер «Кристал Пэлас» Гласнер объяснил, почему не удалось обыграть кипрский АЕК
Комментарии

Главный тренер английского «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер прокомментировал ничейный результат в первом матче 1/8 финала Лиги конференций с кипрским «АЕК Ларнака» (0:0).

Лига конференций . 1/8 финала. 1-й матч
12 марта 2026, четверг. 23:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Окончен
0 : 0
АЕК Ларнака
Ларнака, Кипр

«Мы были сильнее, мы создавали моменты. Если играешь против такой команды, как Ларнака, которая в семи матчах Лиги конференций пропустила лишь один гол, то важно куда лучше цепляться за свои моменты. У нас было три абсолютно голевых шанса. Но при этом структура и баланс игры были хорошими.

Соперник опытен, он не допускает ошибок. Они хорошо читают игру, успевают перекрывать ходы и навесы. Успевают просунуть голову, ногу или корпус. В первом тайме два отличных сейва сделал вратарь. Поэтому мы не победили. Надеюсь, сделаем это на Кипре», — приводит слова Гласнера официальный сайт УЕФА.

