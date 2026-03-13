Тренер «Кристал Пэлас» Гласнер объяснил, почему не удалось обыграть кипрский АЕК

Главный тренер английского «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер прокомментировал ничейный результат в первом матче 1/8 финала Лиги конференций с кипрским «АЕК Ларнака» (0:0).

«Мы были сильнее, мы создавали моменты. Если играешь против такой команды, как Ларнака, которая в семи матчах Лиги конференций пропустила лишь один гол, то важно куда лучше цепляться за свои моменты. У нас было три абсолютно голевых шанса. Но при этом структура и баланс игры были хорошими.

Соперник опытен, он не допускает ошибок. Они хорошо читают игру, успевают перекрывать ходы и навесы. Успевают просунуть голову, ногу или корпус. В первом тайме два отличных сейва сделал вратарь. Поэтому мы не победили. Надеюсь, сделаем это на Кипре», — приводит слова Гласнера официальный сайт УЕФА.