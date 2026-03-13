«С ним в команде у меня не было будущего». Трошечкин — о Шпилевском в «Пари НН»

Полузащитник волгоградского «Ротора» Александр Трошечкин ответил, мог ли он остаться в «Пари Нижний Новгород». В сентябре 2025 года Трошечкин перешёл в тульский «Арсенал» на правах аренды, а в январе 2026-го стал игроком «Ротора» на постоянной основе.

— А что насчёт «Пари НН»? Шансов остаться там не было?

— Думаю, если бы убрали Шпилевского, то я бы точно остался и продолжил играть за «Пари НН». Насколько мне было известно, нынешний спортивный блок не вернул бы меня из аренды. Но я и сам понимал, что если Шпилевский остаётся в клубе, то шансов на возвращение у меня ноль. С ним в команде у меня не было будущего.

— У вас с ним был диалог?

— Что-то такое было. Получилось так, что где-то на второй день его прихода я потренировался на позиции центрального защитника, что, сами понимаете, вообще не моё. Ну, про себя думаю: «Ладно, посмотрим, что будет дальше». На четвёртый день у нас состоялся разговор. Он вызывал к себе тогда по три человека. В кабинете был он, а также его люди из штаба. И в разговоре со мной он сказал такую фразу: «Ты хороший парень, но физиологически не подходишь под мой футбол».

— Именно так и сказал?

— Да, я тоже был сильно удивлён именно такой формулировкой.

— Он как-то расшифровал данную фразу?

— Если честно, то не совсем. Я знаю свои слабые и сильные стороны, как и любой футболист. Понятно, что стартовая скорость у меня невысокая, но в центре поля она не у всех есть. Тут вопрос совершенно в другом. Приходит новый для нашего футбола человек и начинает мне говорить, что я якобы не подхожу под что-то там в его голове. Хотя в РПЛ я сыграл больше сотни матчей и знаю, как всё устроено в этой лиге. Всем на этом уровне уже давно всё доказал. Да, пока в моей карьере не было грандов российского футбола, но на уровне середняков нашего чемпионата я себя спокойно чувствую и вполне мог бы играть дальше.

— Могу только представить вашу реакцию на его слова.

— Я офигел, если честно. Послушал его, и мы сошлись на том, что я тренируюсь и доказываю. Но, конечно, после такого разговора я был в лёгком недоумении. Думаю, с его стороны это было преподнесено так, что «ты играть у меня не будешь, сезон не начнёшь, но тренируйся и доказывай». Я это принял, хорошо.

Тренировался, доказывал там что-то. Неделю ещё потренировался, затем у меня заболела икроножная мышца, но я решил продолжить доказывать и ждать своего шанса. И, соответственно, травмировался, пропустив весь июль. Я пропустил первые четыре тура, и там у команды были одни поражения. Эмоциональный фон был, сами понимаете, не очень. Параллельно мы смотрели на то, как работает Шпилевский, — приводит слова Трошечкина «РБ Спорт».