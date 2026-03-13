Скидки
Футбол

Игрок «Спартака» Жедсон прокомментировал информацию, что его хочет купить «Бешикташ»

Игрок «Спартака» Жедсон прокомментировал информацию, что его хочет купить «Бешикташ»
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш отреагировал на появившуюся информацию, что в его услугах заинтересован «Бешикташ». Ранее хавбек выступал за этот турецкий клуб.

— Были слухи, что тебя хочет вернуть «Бешикташ». Можешь это опровергнуть?
— То, что вы говорите, для меня новость. Я от вас узнаю эти слухи. Эти вопросы нужно адресовать не мне. Я футболист «Спартака» и полностью сосредоточен на предстоящей игре и на том, что нужно делать, — приводит слова Жедсона «Матч ТВ».

Жедсон выступает за «Спартак» с лета прошлого года. Суммарно за красно-белых полузащитник провёл 22 матча и забил пять голов.

