Игрок «Спартака» Жедсон прокомментировал информацию, что его хочет купить «Бешикташ»

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш отреагировал на появившуюся информацию, что в его услугах заинтересован «Бешикташ». Ранее хавбек выступал за этот турецкий клуб.

— Были слухи, что тебя хочет вернуть «Бешикташ». Можешь это опровергнуть?

— То, что вы говорите, для меня новость. Я от вас узнаю эти слухи. Эти вопросы нужно адресовать не мне. Я футболист «Спартака» и полностью сосредоточен на предстоящей игре и на том, что нужно делать, — приводит слова Жедсона «Матч ТВ».

Жедсон выступает за «Спартак» с лета прошлого года. Суммарно за красно-белых полузащитник провёл 22 матча и забил пять голов.