Орлов: «Зениту» надо менять пенальтистов

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о двух незабитых пенальти «Зенита» в матче 20-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом». Петербуржцы проиграли со счетом 1:2. Одиннадцатиметровые по ходу игры не реализовали Андрей Мостовой и Густаво Мантуан.
— Есть аксиома для пенальтистов: не надо бить сильно — надо бить точно. Понимаете? Особенно меня удивил Андрей Мостовой. Но это от волнения, конечно. Он так засадил… Он раньше бил на технику, обманывая вратаря. Сам себе изменил. И Мантуан тоже сильно ударил. Ребята, нельзя сильно бить, нужно бить точно, выверенно, как ты можешь, как на тренировках. Всё зависит от хладнокровности и уверенности в себе. Теперь «Зениту» надо менять пенальтистов. В команде много техничных футболистов, которые могут пробивать, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».
