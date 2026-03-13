Скидки
Футбол

Трошечкин: в РПЛ множество легионеров не того уровня, который нужен и который был ранее

Комментарии

Полузащитник волгоградского «Ротора» Александр Трошечкин, ранее выступавший в «Пари Нижний Новгород», высказался об уровне российского футбола.

— Согласны, что уровень российского футбола после отстранения сильно упал?
— Не буду говорить, как Кокорин, что РПЛ — говно. Это не так. Могу сказать: сейчас наш чемпионат развивается не так быстро, как другие лиги. Не совсем разделяю мнение, что уровень упал. Он растёт, но медленно. И плюс мы не можем сейчас адекватно оценить уровень российского футбола, так как варимся в собственном соку. Плюс в РПЛ множество легионеров не того уровня, который нужен и который был ранее.

— То есть вы за лимит на легионеров?
— Конечно, я за лимит. Хочу, чтобы наши российские пацаны играли в своих клубах и могли доказывать, что мы точно не хуже иностранцев. Тут даже вопрос в том, какого качества сейчас легионеры приезжают в Россию и кто их привозит. В этом есть проблема. Очень часто люди, которые везут в РПЛ легионеров, сильно промахиваются, привозят посредственных игроков. Так суть в том, что люди потом горой стоят за игроков, мягко говоря, низкого уровня. Просто иногда смотришь и думаешь: «Как мы вообще с таким футболистом будем играть?» И зарплата у таких легионеров бывает гораздо выше, чем у россиян. Так что да, я целиком и полностью за лимит, — приводит слова Трошечкина «РБ Спорт».

