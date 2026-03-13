Максим Петров рассказал, как в «Балтике» восприняли три матча без побед в 2026 году

Полузащитник калининградской «Балтики» Максим Петров высказался о настроении в команде после возобновления сезона.

— Команда из Ростова отправилась в Железноводск, где готовилась к домашнему матчу. Как условия? Как прошла эта неделя?

— Да, приехали в Железноводск, здесь хорошее натуральное поле, чего сейчас, к сожалению, не хватает в Калининграде. Условия вполне рабочие, чуть с погодой не повезло, может быть. Неделя прошла плодотворно, подкорректировали наши недочёты, подготовились к матчу против ЦСКА.

— Как настроение в команде после трёх первых матчей календарного года, учитывая результаты?

— Настроение такое же, как и было после сборов, — набирать очки в каждом матче, делать то, что умеем, несмотря на то что в концовках предыдущих матчей нам не везло, — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Балтика» в 2026 году дважды проиграла санкт-петербургскому «Зениту» (по 0:1) в чемпионате страны и в Фонбет Кубке России, а также поделила очки с «Ростовом» (1:1).