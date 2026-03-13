Скидки
Бубнов объяснил высокую результативность команд РПЛ после возобновления сезона

Бубнов объяснил высокую результативность команд РПЛ после возобновления сезона
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов объяснил высокую результативность команд Мир РПЛ после возобновления текущего сезона. Так, например, в 20-м туре сразу несколько матчей завершились с крупным счётом — «Спартак» обыграл «Акрон» 4:3, а ЦСКА уступил московскому «Динамо» 1:4.

— Такую результативность вы связываете с низким уровнем баланса внутри команд, обороны, ошибками вратарей, судей, VAR? Или просто стечение обстоятельств?
— Здесь всё в комплексе. Но в первую очередь, что бросается в глаза, — это грубейшие ошибки собственных защитников. Баланс не у всех есть, но всё равно… Да и какой баланс может быть у команды, которая играет от обороны? Это её оптимальная игра. У той же «Балтики». Какой у неё баланс может быть? Баланс — это когда ты одинаково и в атаке играешь, и в обороне, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

