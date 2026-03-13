«Ключевая фигура». Григорян обозначил лучшего футболиста «Зенита»

Тренер Александр Григорян рассказал, кого считает лучшим футболистом «Зенита» на данный момент. Он отметил игру атакующего хавбека сборной России Максима Глушенкова. В нынешнем розыгрыше Мир Российской Премьер-Лиги Глушенков забил 8 голов и отдал 5 голевых пасов за 18 матчей в составе сине-бело-голубых.

— Глушенков — лучший игрок «Зенита» на данный момент. Это ключевая фигура в команде, — заявил Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 20 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В ближайшем матче сине-бело-голубые встретятся со «Спартаком», который идёт на шестом месте. Игра состоится 14 марта в Санкт-Петербурге.