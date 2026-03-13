«Пил виски, текилу и водку». Нобоа признался, что после развода столкнулся с депрессией

Экс-игрок клубов РПЛ Кристиан Нобоа в шоу от БЕТСИТИ «Друзья фортуны» признался, что после развода столкнулся с депрессией.

Эквадорский полузащитник был женат на русской девушке Ольге Романовой, от которой у него двое детей. Брак распался в 2018 году.

«После 32 у меня распался брак, и я начал пить алкоголь. Я пил всё – виски, текилу, водку. Но год назад я на себя по-другому посмотрел, что происходит внутри меня. Почему я вообще люблю алкоголь? И я понял, что у меня была депрессия, (она началась) после брака. Я играл в футбол, у меня в жизни было всё нормально. Но в 32-33 года я понял, что не живу со своими детьми, я ушёл в другой дом. Когда я играл в футбол, то отвлекался, но всё равно всегда думал о детях, а затем пил алкоголь. И я себя оправдывал: «Я пью, потому что мне просто нравится». Но депрессия становилась хуже и хуже. Но последний год я больше не пью. Я понял, что мне это никогда и не нравилось.

Вообще, я впервые попробовал алкоголь как раз в 32 года. Даже когда отмечали, я пил воду. И не курил, кальян попробовал тоже примерно в это время. Да, есть моменты, когда можно. Папа иногда любит выпить вино. У меня хорошие отношения с российском послом в Эквадоре. Он пригласил меня в свой дом и предложил выпить водки. Как я могу отказаться? Пробовал ли я самогон? Конечно, один раз, и, думаю, это был последний! Это было очень жёстко. Кто угостил? Не скажу (смеётся)», – сказал Нобоа.

Кристиан Нобоа выступал в России с 2007 по 2023 год с перерывом на выступления за греческий ПАОК в 2015-м. Хавбек трижды выиграл РПЛ. В составе «Сочи» он взял серебро чемпионата в сезоне-2021/2022.

Недавно эквадорец вернулся в Россию, посетил матч «Сочи» – «Спартак» и принял участие в съемках тревел-шоу от БЕТСИТИ «Друзья Фортуны».