Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов назвал причину провальной игры вратаря «Спартака» Максименко

Радимов назвал причину провальной игры вратаря «Спартака» Максименко
Комментарии

Бывший российский футболист Владислав Радимов поделился мнением об игровом спаде вратаря «Спартака» Александра Максименко. Голкипер в последнее время подвергается критике. За 20 матчей в текущем сезоне Мир РПЛ он пропустил 28 голов.

— Максименко — хороший вратарь, но, мне кажется, какая‑то психологическая история у него существует. В этом году после рестарта ему не хватает наглости и уверенности, которые у него когда‑то были, — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, московский «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам 20 сыгранных туров.

Материалы по теме
«Отстаньте от этого Максименко бедного». Бубнов — о вратаре «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android