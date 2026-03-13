Радимов назвал причину провальной игры вратаря «Спартака» Максименко

Бывший российский футболист Владислав Радимов поделился мнением об игровом спаде вратаря «Спартака» Александра Максименко. Голкипер в последнее время подвергается критике. За 20 матчей в текущем сезоне Мир РПЛ он пропустил 28 голов.

— Максименко — хороший вратарь, но, мне кажется, какая‑то психологическая история у него существует. В этом году после рестарта ему не хватает наглости и уверенности, которые у него когда‑то были, — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, московский «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам 20 сыгранных туров.