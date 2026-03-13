Глушенков — о журналистах: какую чушь они спрашивают — нет смысла разговаривать

Крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков рассказал, почему редко даёт интервью и общается с журналистами. Ранее Глушенков выступал за московские «Локомотив» и «Спартак».

– Многие жалуются, что ты редко разговариваешь с прессой. И нас попросили коллеги спросить, что должно произойти, чтобы ты стал более открытым.

– Ничего. Я не собираюсь общаться.

– Почему? Просто ты не хочешь, ты обижен, ты не уважаешь тех людей?

– Я не обижен, я их уважаю, но какую чушь они спрашивают – нет смысла вообще разговаривать, — сказал Глушенков в новом выпуске на официальном YouTube-канале «Зенита».