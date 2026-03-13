Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушенков — о журналистах: какую чушь они спрашивают — нет смысла разговаривать

Глушенков — о журналистах: какую чушь они спрашивают — нет смысла разговаривать
Комментарии

Крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков рассказал, почему редко даёт интервью и общается с журналистами. Ранее Глушенков выступал за московские «Локомотив» и «Спартак».

– Многие жалуются, что ты редко разговариваешь с прессой. И нас попросили коллеги спросить, что должно произойти, чтобы ты стал более открытым.
– Ничего. Я не собираюсь общаться.

– Почему? Просто ты не хочешь, ты обижен, ты не уважаешь тех людей?
– Я не обижен, я их уважаю, но какую чушь они спрашивают – нет смысла вообще разговаривать, — сказал Глушенков в новом выпуске на официальном YouTube-канале «Зенита».

Материалы по теме
Максим Глушенков раскрыл, в каком клубе для него были самые тяжёлые тренировки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android