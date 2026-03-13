Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов обратился к Милораду Мажичу с претензией по поводу работы судей

Александр Бубнов обратился к Милораду Мажичу с претензией по поводу работы судей
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов обратился к руководителю департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милораду Мажичу с претензией по поводу работы судей в матчах Мир РПЛ после возобновления сезона-2025/2026.

— Кость, я ещё к Мажичу хочу обратиться. Как его по имени?

— Милорад. От «милый и радостный».
— Милорад, да. Радоваться, правда, нечему, но тем не менее. Милорад, значит, ты сказал, что в 19-м туре как никогда много ошибок допустили, и будете исправлять. Милорад, вы до конца сезона в каждом туре будете столько ошибок допускать, что каждый тур будет скандальным. И это тоже одно из веяний российского чемпионата — обязательно сопутствующий фактор. Потому что судьи… Одни неквалифицированные, другие не разбираются. Потом VAR. С одной стороны, должен помогать, и иногда помогает, а иногда, наоборот, убивает судей, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Бубнов объяснил высокую результативность команд РПЛ после возобновления сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android