«Готовы во всеоружии». Максим Петров высказался о предстоящем матче «Балтика» — ЦСКА

Полузащитник «Балтики» Максим Петров высказался о предстоящем матче калининградцев с московским ПФК ЦСКА в рамках 21-го тура Мир РПЛ.

«Хороший соперник, с квалифицированными футболистами. Команда смогла усилиться этой зимой. И, наверное, им просто так же на старте немножко не везёт. Там где-то удаление, где-то ещё что-то. Но в целом по игре очень непростой соперник. И очень непросто будет с ним играть. Но мы готовы во всеоружии, плюс встреча пройдёт в Калининграде, а значит, наш 12-й игрок обязательно нам поможет в достижении результата. Пользуясь случаем, хотелось бы пригласить всех балтийцев на матч», — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.