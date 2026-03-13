Скидки
Главная Футбол Новости

Вратарь «Локомотива» Митрюшкин: уход Баринова — потеря как игрока, так и личности

Комментарии

Голкипер московского «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался об уходе полузащитника и капитана Дмитрия Баринова в зимнее трансферное окно. Хавбек присоединился к московскому ПФК ЦСКА. Контракт Баринова с «Локомотивом» должен был завершиться по окончании текущего сезона.

«Конечно, все понимают, что Дима Баринов долгое время играл здесь, в «Локомотиве». И это потеря для команды как игрока, так и личности. Но это футбол, нам нужно двигаться дальше. Думаю, что для Артёма Карпукаса это тоже момент, когда он должен показать себя. Он большой молодец и действительно справляется», — сказал Митрюшкин в беседе с Николаем Барановым.

Комментарии
Новости. Футбол
Новости. Футбол

